Сергей Хусаинов: Хорошо, если Иванов просто не разобрался, и плохо, если все видел, но что-то еще вычислял
Экс-арбитр ФИФА Сергей
Хусаинов прокомментировал столкновение Квинси Промеса и Доменико Кришито,
которое предшествовало назначению второго пенальти в ворота «Спартака» в матче
девятого тура премьер-лиги с «Зенитом» (2:4).
«Этот игровой эпизод, уверен, войдет во все аналоги по теории и методике судейства. Все произошло, практически «в чистом поле», то есть никого рядом в радиусе пяти-семи метров от двух зарубежных звезд нашей РФПЛ не было. И несмотря на это, совершенно очевидное нарушение правил, которое было абсолютно понятным для всех, кто был на футбольном поле в этот момент, на трибунах стадиона, у экранов телевизоров и современных гаджетов, осталось, увы, незамеченным главным арбитром матча…
И хорошо, если Сергей Иванов просто не разобрался в этом игровом эпизоде, хотя уже одно это само по себе говорит о его не соответствии матчам категории «А» (повышенного риска). И плохо, очень плохо, если он все видел (а видел точно все просто прекрасно), но «что-то еще вычислял», – приводит «Футболревю» слова Хусаинова.
Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» обслуживала бригада во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция