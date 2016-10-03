Сергей Хусаинов: Хорошо, если Иванов просто не разобрался, и плохо, если все видел, но что-то еще вычислял

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал столкновение Квинси Промеса и Доменико Кришито, которое предшествовало назначению второго пенальти в ворота «Спартака» в матче девятого тура премьер-лиги с «Зенитом» (2:4).

«Этот игровой эпизод, уверен, войдет во все аналоги по теории и методике судейства. Все произошло, практически «в чистом поле», то есть никого рядом в радиусе пяти-семи метров от двух зарубежных звезд нашей РФПЛ не было. И несмотря на это, совершенно очевидное нарушение правил, которое было абсолютно понятным для всех, кто был на футбольном поле в этот момент, на трибунах стадиона, у экранов телевизоров и современных гаджетов, осталось, увы, незамеченным главным арбитром матча…

И хорошо, если Сергей Иванов просто не разобрался в этом игровом эпизоде, хотя уже одно это само по себе говорит о его не соответствии матчам категории «А» (повышенного риска). И плохо, очень плохо, если он все видел (а видел точно все просто прекрасно), но «что-то еще вычислял», – приводит «Футболревю» слова Хусаинова.

Напомним, матч «Зенит» – «Спартак» обслуживала бригада во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.