Экс-чемпион мира в трех весовых категориях 38-летний американец Заб Джуда обвиняется в домашнем насилии.

Обвинение связано с инцидентом, произошедшим 26 июля, когда в три часа ночи к дому Джуды в Лас-Вегасе был вызван наряд полиции.



Заб рассказал стражам порядка, что он поссорился с женой из-за того, что она уничтожила всю его одежду из-за ревности.



Но сестра и жена Заба свидетельствуют против боксера. По их словам, Джуда, будучи в состоянии алкгольного опьянения, толкнул свою жену лицом на землю.

Согласно рапорту полицейского, он не заметил каких-либо повреждений на лице пострадавшей. Однако она утверждала, что при касании лица испытывала боль. В результате, Джуду арестовали и выдвинули обвинение в бытовом насилии.

Заб Джуда провел на профессиональном ринге 53 боя и одержал 42 победы.

