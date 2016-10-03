Роман Широков: Настоящего шанса уехать за рубеж не было

Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал, что использовал все шансы в жизни.

- Главный шанс? Да я их все использовал. Какие у меня были шансы? Был шанс в ЦСКА в школе заниматься – я занимался. Был шанс играть в хороших командах – я в них играл. Настоящего шанса уехать за рубеж не было, поэтому я им не воспользовался. В последние полгода был вариант с «Борнмутом», но он сорвался. А я был готов, - цитирует Широкова еженедельник «Футбол».

35-летний Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истру», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит» и «Спартак». За национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 мячей.