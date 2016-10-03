Ферстаппен признан гонщиком дня на Гран-при Малайзии

Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен признан гонщиком дня по итогам Гран-при Малайзии-2016.

Ферстаппен признается лучшим гонщиком дня уже в пятый раз по ходу текущего сезона (лучший результат в пелотоне). После Гран-при России голландец был переведен из команды «Торо Россо» в «Ред Булл». А в обратном направлении проследовал россиянин Даниил Квят.

Напомним, на Гран-при Малайзии Макс Ферстаппен занял второе место, пропустив вперед своего товарища по команде Даниэля Риккардо.







