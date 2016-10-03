Стадион «Зенит» в Волгограде начали готовить к ЧМ-2018

В Волгограде началась реконструкция стадиона «Зенит». Обновленный спорткомплекс станет площадкой для проведения предматчевых тренировок сборных во время чемпионата мира 2018 года.

Реконструкция началась с обновления покрытия футбольного поля. В настоящее время специалисты демонтируют существующий газон. Вместо него на футбольном поле уложат новый, а прежнее покрытие будет перенесено на строящиеся футбольные мини-поля спорткомплекса.

Также на «Зените» приступили к разметке для установки новых световых 30-метровых опор, производится демонтаж водоотводных сооружений и автоматизированной системы поливочного водопровода.

Добавим, проектом реконструкции также предусмотрено строительство нового административно-бытового корпуса, раздевалок. Для гостей и участников мероприятий оборудуют парковочные места, въездные пути и пешеходные зоны. Спорткомплекс будет оснащен системами видеонаблюдения и звукового оповещения. Полностью работы должны завершиться осенью 2017 года.

В Волгограде будут подготовлены три тренировочные площадки: на базе спорткомплекса «Зенит», Волгоградской государственной академии физический культуры и спортклуба «Олимпия». Всего к 1 мая 2018 года, согласно требованиям ФИФА, в России должны быть готовы 36 тренировочных площадок в 11 городах-организаторах.