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Стадион «Зенит» в Волгограде начали готовить к ЧМ-2018

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской областиКомментарии

В Волгограде началась реконструкция стадиона «Зенит». Обновленный спорткомплекс станет площадкой для проведения предматчевых тренировок сборных во время чемпионата мира 2018 года.

Реконструкция началась с обновления покрытия футбольного поля. В настоящее время специалисты демонтируют существующий газон. Вместо него на футбольном поле уложат новый, а прежнее покрытие будет перенесено на строящиеся футбольные мини-поля спорткомплекса.

Также на «Зените» приступили к разметке для установки новых световых 30-метровых опор, производится демонтаж водоотводных сооружений и автоматизированной системы поливочного водопровода.

Добавим, проектом реконструкции также предусмотрено строительство нового административно-бытового корпуса, раздевалок. Для гостей и участников мероприятий оборудуют парковочные места, въездные пути и пешеходные зоны. Спорткомплекс будет оснащен системами видеонаблюдения и звукового оповещения. Полностью работы должны завершиться осенью 2017 года.

В Волгограде будут подготовлены три тренировочные площадки: на базе спорткомплекса «Зенит», Волгоградской государственной академии физический культуры и спортклуба «Олимпия». Всего к 1 мая 2018 года, согласно требованиям ФИФА, в России должны быть готовы 36 тренировочных площадок в 11 городах-организаторах.

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