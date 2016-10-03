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Роман Нойштедтер: Не говорю, что был единственным хорошим игроком на Евро и что все остальные - дерьмо

Елена Корсунская
Источник:  Еженедельник «Футбол»Комментарии

Футболист сборной России Роман Нойштедтер не обижается на то, что про него пишут в России после чемпионата Европы.

- Пусть пишут, что хотят, и делают это в том тоне, который кажется им правильным. Я в состоянии оценить собственное выступление и знаю, что сыграл нелучшим образом. Не говорю, что был единственным хорошим игроком на Евро и что все остальные - дерьмо. Я – часть команды, как и любой другой из 22 парней, приехавших на чемпионат Европы. И все вместе мы облажались. Как команда. За исключением одного-двух футболистов, некого выделить, - цитирует Нойштедтера еженедельник «Футбол».  

Напомним, что сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, проиграв Словакии и Уэльсу и сыграв вничью с Англией.  

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