Роман Нойштедтер: Не говорю, что был единственным хорошим игроком на Евро и что все остальные - дерьмо

Футболист сборной России Роман Нойштедтер не обижается на то, что про него пишут в России после чемпионата Европы.

- Пусть пишут, что хотят, и делают это в том тоне, который кажется им правильным. Я в состоянии оценить собственное выступление и знаю, что сыграл нелучшим образом. Не говорю, что был единственным хорошим игроком на Евро и что все остальные - дерьмо. Я – часть команды, как и любой другой из 22 парней, приехавших на чемпионат Европы. И все вместе мы облажались. Как команда. За исключением одного-двух футболистов, некого выделить, - цитирует Нойштедтера еженедельник «Футбол».

Напомним, что сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, проиграв Словакии и Уэльсу и сыграв вничью с Англией.