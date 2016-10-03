Вячеслав Колосков: В.Иванов - совершенно неподкупный человек. Он находится на своем месте

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выступил в поддержку главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова.

- Валентин Иванов находится на своем месте. Не надо его трогать! Много нареканий по поводу судейства? У нас много нареканий в адрес нашего футбола в целом. Но ведь это не значит, что каждые два месяца нужно менять президента РФС. Валентин знает свое дело, он профессионал и совершенно неподкупный человек, - заявил Колосков.

Напомним, матч 9-го тура чемпионата России на стадионе «Петровский» между «Зенитом» и «Спартаком» закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.



После завершения матча многие игроки «Спартака» и официальные представители красно-белых выразили недовольство работой главного арбитра Сергея Иванова.