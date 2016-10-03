Вячеслав Колосков: В.Иванов - совершенно неподкупный человек. Он находится на своем месте
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков выступил в поддержку главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова.
- Валентин Иванов находится на своем месте. Не надо его трогать! Много нареканий по поводу судейства? У нас много нареканий в адрес нашего футбола в целом. Но ведь это не значит, что каждые два месяца нужно менять президента РФС. Валентин знает свое дело, он профессионал и совершенно неподкупный человек, - заявил Колосков.
Напомним, матч 9-го тура чемпионата России на стадионе «Петровский» между «Зенитом» и «Спартаком» закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.
После завершения матча многие игроки «Спартака» и официальные представители красно-белых выразили недовольство работой главного арбитра Сергея Иванова.
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция