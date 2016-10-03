Хенрик Лундквист: От Кубка мира остались разные впечатления, но турнир бы интересным

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился впечатлениями от Кубка-2016 и ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ.

- Очень приятно вернуться в Нью-Йорк. Меня не было здесь четыре месяца, и я соскучился по городу и команде. Соскучился по арене, по ребятам, по игре, по всему. Я действительно счастлив снова оказаться здесь.



От Кубка мира в Торонто остались разные впечатления, но было очень интересно. Отличный опыт. Всегда приятно находиться среди таких замечательных хоккеистов. Приятно было со всеми познакомиться и сыграть на таком уровне. Это был непростой турнир.



Вспоминая сезон, пытаешься сделать выводы, извлечь уроки, а потом все остается в прошлом. Минувший сезон показал, что стабильность – ключевой момент, если вы хотите быть в числе ведущих команд лиги, - заявил Лундквист.

Напомним, на Кубке мира-2016 сборная Швеции дошла до полуфинала, где уступила со счетом 2:3 команде Европы. Победителями турнира стали канадцы.

