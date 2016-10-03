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Андрей Фомочкин: Ничего не знаю про квартиру, которую мне хотят подарить

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Представитель Министерства спорта и туризма Белоруссии Андрей Фомочкин, который пронес флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2016, признался, что ничего не знает о получении квартиры, которую ему хотят подарить за этот поступок. 

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что белорус получит квартиру в Москве. 

- У меня пока нет никакой информации про квартиру. Как только мне что-то скажут, тогда и буду думать.

Я не ожидал, что мой поступок вызовет такой резонанс в мире, - признался Фомочкин ТАСС. - Мы выразили мнение всей команды и солидарность с российскими паралимпийцами, которых не допустили на Игры в Рио, а спортсмены к этим соревнованиям шли не один год - это смысл их жизни. Чиновники поступили очень неправильно, и мы хотели обратить на эту несправедливость внимание, ведь нельзя же до такой степени опускаться.

Представителю делегации Белоруссии удалось пройти около четверти круга с российским флагом, прежде чем он был конфискован. Напомним, что сборная России не была допущена к участию в Паралимпиаде. 

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