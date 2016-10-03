Портнягин пропустит 6 недель из-за травмы

Сергей Хусаинов: Хорошо, если Иванов просто не разобрался, и плохо, если все видел, но что-то еще вычислял

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал столкновение Квинси Промеса и Доменико Кришито, которое предшествовало назначению второго пенальти в ворота «Спартака» в матче девятого тура премьер-лиги с «Зенитом» (2:4).