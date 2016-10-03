Портнягин пропустит 6 недель из-за травмы
Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Игорь Портнягин выбыл из строя на шесть недель из-за повреждения.
В матче девятого тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (1:1) Портнягин получил травму мышцы задней поверхности бедра. Срок восстановления 27-летнего форварда займет по меньшей мере шесть недель.
Напомним, Портнягин перешел из казанского «Рубина» в «Локомотив» 31 августа. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в составе железнодорожников пять матчей, забив один мяч.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически