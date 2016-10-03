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Портнягин пропустит 6 недель из-за травмы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Игорь Портнягин выбыл из строя на шесть недель из-за повреждения.

В матче девятого тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (1:1) Портнягин получил травму мышцы задней поверхности бедра. Срок восстановления 27-летнего форварда займет по меньшей мере шесть недель.

Напомним, Портнягин перешел из казанского «Рубина» в «Локомотив» 31 августа. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в составе железнодорожников пять матчей, забив один мяч.





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