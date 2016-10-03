«Уфа» проведет товарищеский матч с «Локомотивом»

Ринат Билялетдинов: Нужно было дать фол Кришито, но не наказывать его второй желтой

Заслуженный тренер России, бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о спорном эпизоде в матче «Зенит» - «Спартак, возникшем при счете 3:2 в пользу питерского клуба.