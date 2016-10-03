«Уфа» проведет товарищеский матч с «Локомотивом»
Футболисты «Локомотива» и «Уфы» проведут товарищеский матч во время паузы в чемпионате России, связанной с играми национальных сборных.
Матч состоится 9 октября в Москве. После девяти туров «Локомотив» идет на 13-м месте с 8 очками, «Уфа» - на 9-й строчке с 12 баллами. В текущем сезоне команды уже встречались между собой - в седьмом туре РФПЛ. Победу одержал уфимский клуб с минимальным счетом. Гол в свои ворота забил защитник «Локомотива» Ведран Чорлука.
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