Создана петиция о долгосрочной дисквалификации арбитра Иванова

На сайте change.org создана петиция с просьбой дать оценку работе главного арбитра матча девятого тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» Сергея Иванова.

«Просим дать объективную оценку эпизода, произошедшего на 84-й минуте матча девятого тура «Зенит» – «Спартак».

Во время единоборства Кришито (имевший на тот момент желтую карточку) совершает фол на Промесе, который можно квалифицировать как срыв опасной атаки. Такое нарушение наказывается желтой карточкой (ставшей бы второй у Кришито). Арбитр встречи прекрасно видел момент, даже был готов остановить игру и назначить штрафной, но потом мгновенно изменил свое решение. Не исключено, вспомнив, что в таком случае Кришито надо будет удалять.

Требуем долгосрочной дисквалификации арбитра Сергея Иванова, так как налицо принятие решения в угоду собственным интересам или интересам третьей стороны.

Также требуем провести объективное расследование деятельности арбитра Иванова на предмет возможной криминальной составляющей (получение взяток за тот или иной матч).

Напоминаем, что данный матч транслировался на внушительную мировую аудиторию, что значительно подрывает авторитет всего российского футбола», – говорится в тексте петиции.

На данный момент петицию подписали более пяти с половиной тысяч человек.