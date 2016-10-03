Ригобер Сонг введен в состояние искусственной комы

Врачи продолжают сражаться за жизнь бывшего защитника сборной Камеруна Ригобера Сонга.

По информации Foot Marcato, врачи ввели Сонга в состояние искусственной комы, чтобы защитить организм от нарушений, которые негативно влияют на деятельность коры головного мозга.

Ригобер остается в коме, но его уже сняли с аппарата искусственной вентиляции легких. Медики из столицы Камеруна Яунде планируют транспортировать пациента во французский госпиталь.



Напомним, вчера бывший футболист перенес инсульт.



Ригобер Сонг провел за сборную Камеруна 137 матчей и забил 5 мячей. Он сыграл на четырех чемпионатах мира (1994, 1998, 2002 и 2010). Сонг выступал за французские клубы «Метц» и «Ланс», итальянскую «Салернитану», английские «Ливерпуль» и «Вест Хэм», немецкий «Кельн» и турецкие «Галатасарай» и «Трабзонспор».

В 2015 году Ригобер тренировал национальную команду Чада.