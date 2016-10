Питер Фьюри: Надеюсь, кретины, критикующие Тайсона, скажут ему о своем недовольстве в лицо

Питер Фьюри, дядя и тренер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBA Тайсона Фьюри, прокомментировал скандальную ситуацию вокруг британского боксера.

- Я никого не оправдываю. Могу только верить слову моей семьи.

Могу заявить со 100-процентной уверенностью, что ты никогда не выиграешь титулы, сидя на кокаине. Только благодаря самоотверженности и решительности, и ничему больше.

Все кретины, которые чем-то недовольны, — скажите об этом Тайсону в лицо при встрече. Думаю, вы, скорее, поцелуете его в одно место и попросите автограф, который потом продадите, – написал Питер Фьюри в своем твиттере.

