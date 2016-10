Боб Брэдли стал новым главным тренером «Суонси»

В клубе английской премьер-лиги «Суонси» сменился главный тренер.

Итальянца Франческо Гвидолина на этом посту сменил 58-летний американский специалист Боб Брэдли.

⚽️#Swans part company with Francesco Guidolin, who will be replaced by Bob Bradley: https://t.co/JPHfPClAb5 pic.twitter.com/wEaXHUK8Hh