Кошечкин, Гончаров, Коварж признаны лучшими игроками недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков шестой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарем стал Василий Кошечкин. 33-летний голкипер магнитогорского «Металлурга» одержал две «сухие» победы в трех гостевых матчах. Кошечкин отразил 98,82% бросков при коэффициенте надежности 0,37 шайбы за игру.

Лучшим защитником выбран Максим Гончаров. 27-летний игрок обороны «Салавата Юлаева» помог команде одержать три победы, в том числе забросив решающую шайбу в матче с «Авангардом». Также в трех матчах Гончаров заблокировал шесть бросков, провел три силовых приема и заработал показатель полезности «+3».

Лучшим нападающим признан Ян Коварж. 26-летний чешский форвард «Магнитки» набрал 6 (4+2) очков в трех матчах при показателе полезности «+4». На счету Коваржа победные шайбы в играх с «Авангардом» и «Сибирью».

Лучшим новичком назван защитник новокузнецкого «Металлурга» Тимур Фаткуллин. В трех матчах 19-летний игрок обороны набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+1». В среднем за игру Фаткуллин проводил на льду 15 минут 9 секунд.