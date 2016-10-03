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Сборная России в декабре проведет товарищеский матч с Македонией в Турции

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что в декабре национальная команда проведет товарищеский матч с Македонией.

- Нам поступили предложения от сборных Македонии и Молдавии провести товарищеские матчи в декабре и феврале соответственно; в декабре мы точно сыграем с Македонией, насчет февраля посоветуемся в ноябре на заседании РФПЛ. Это зависит от клубов: они тоже будут на сборах, чтобы не отрывать их от производства, они должны дать добро. Разговор не идет о том, просим мы или нет, есть инициатива, которую нужно обсудить и принять правильное решение.

На декабрьский матч клубы приняли предложение. В сборную будут вызываться игроки, которые не принимают участия в еврокубках. Правильно бы было, чтобы футболисты, которые стучатся в сборную, имели шанс себя проявить. С Македонией сыграем в Турции, с Молдавией, наверное, там же, - рассказал Черчесов.

9 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеский матч с Коста-Рикой в Краснодаре, 15 ноября - с Румынией в Грозном. 

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