Virtus.pro попала в одну группу с командой Russia на европейских отборочных к WESG по CS:GO
Организаторы World Electronic Sports Games представили распределение команд по группам в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.
В результате жеребьевки команды были разделены на группы:
Группа A: GODSENT (Швеция), Team Kinguin (Польша), Team LDLC Espoir (Франция), team1 (Украина), PixelFire Gaming (Венгрия).
Группа B: Team EnVyUs (Франция), Astralis (Дания), ALTERNATE aTTaX (Германия), dd (Бельгия), fish123 (Великобритания).
Группа C: Virtus.pro G2A (Польша), .Russia, .Norway, BPro Gaming (Болгария), Guerilla Method (Сербия).
Группа D: Team Dignitas (Дания), Epsilon eSports (Швеция), LGR (Финляндия), k1ck Oldschool (Португалия), EYEsports (Россия).
Европейские квалификации пройдут с 6 по 9 октября в Киеве. По итогам отборочных соревнований будут выявлены 6 сильнейших участников, которые отправятся на Lan-финал в Китай. Призовой фонд в дисциплине CS:GO составит 75 000 долларов.
Принять участие на турнире World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. Призовой фонд Lan-финала по CS:GO составит 1 500 000 долларов.