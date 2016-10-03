Virtus.pro попала в одну группу с командой Russia на европейских отборочных к WESG по CS:GO

Организаторы World Electronic Sports Games представили распределение команд по группам в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.



В результате жеребьевки команды были разделены на группы:



Группа A: GODSENT (Швеция), Team Kinguin (Польша), Team LDLC Espoir (Франция), team1 (Украина), PixelFire Gaming (Венгрия).

Группа B: Team EnVyUs (Франция), Astralis (Дания), ALTERNATE aTTaX (Германия), dd (Бельгия), fish123 (Великобритания).

Группа C: Virtus.pro G2A (Польша), .Russia, .Norway, BPro Gaming (Болгария), Guerilla Method (Сербия).

Группа D: Team Dignitas (Дания), Epsilon eSports (Швеция), LGR (Финляндия), k1ck Oldschool (Португалия), EYEsports (Россия).



Европейские квалификации пройдут с 6 по 9 октября в Киеве. По итогам отборочных соревнований будут выявлены 6 сильнейших участников, которые отправятся на Lan-финал в Китай. Призовой фонд в дисциплине CS:GO составит 75 000 долларов.



Принять участие на турнире World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. Призовой фонд Lan-финала по CS:GO составит 1 500 000 долларов.

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