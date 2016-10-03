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Николай Левников: Работу С.Иванова в матче «Зенит» - «Спартак» судейско-инспекторский комитет не рассматривал

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Председатель судейско-инспекторского комитета Российского футбольного союза Николай Левников рассказал об итогах разбора работы арбитров на старте чемпионата страны.

- Мы получили сегодня информацию от департамента судейства и инспектирования по работе арбитров в первых турах РФПЛ и ФНЛ. К сожалению, Валентина Иванова не было, он приболел, вместо него докладывал его заместитель Станислав Сухина. Что касается оценки Сергея Иванова, мы получили информацию, что она была неудовлетворительной, но его работу в матче мы не рассматривали, - рассказал Левников.

Напомним, матч 9-го тура чемпионата России на стадионе «Петровский» между «Зенитом» и «Спартаком» закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

После завершения матча многие игроки «Спартака» и официальные представители красно-белых выразили недовольство работой главного арбитра Сергея Иванова.

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