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Столбова пройдет курс лечения в США

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская фигуристка Ксения Столбова, выступающая в дуэте с Федором Климовым, пройдет курс реабилитации в США, об этом рассказала тренер дуэта Нина Мозер.

- Сегодня Ксения улетела в Канаду для того, чтобы ей сделали новые ботинки, пробудет там два дня и отправится на десять дней в США на лечение к Хорхе Фернандесу, - цитирует Мозер «Р-Спорт». 

Остеопат Фернандес работал со многими российскими спортсменами во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 

Серебряные призеры Сочи-2014 в парном катании россияне Ксения Столбова и Федор Климов не выступят на представительном турнире «Финляндия Трофи» в начале октября из-за травмы партнерши. Теперь первый старт сезона для Столбовой и Климова должен состояться на московском этапе «Гран-при».

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