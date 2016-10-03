Андрей Ватутин: Поездка в Китай получилась сложной с точки зрения перелетов и логистики

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, с какими трудностями столкнулась команда во время турне по Китаю.

«Поездка получилась очень сложной с точки зрения перелетов и логистики, и я благодарен команде за профессиональный подход к этому выезду. Только до Чэнду, где прошел первый матч, мы добирались 18 часов. На пути назад, в Москву, было еще больше приключений. Мы играли второй матч в Шэньчжэне, а возвращались из Гуаньчжоу на следующий день в обед. Ночевали в отеле при аэропорте.

Так вот из-за логистических ошибок организаторов команда вместо обещанных двух часов ночью добиралась до отеля восемь часов, хотя расстояние было всего 160 км. Китайские пробки, конечно, поражают, но организаторы могли просчитать, что национальный праздник в стране превратит ночные дороги в ад. Иначе мы бы сразу рассмотрели вариант переезда в Гуаньчжоу на поезде», – сказал Ватутин в интервью «Известиям».

Напомним, в рамках турне по Китаю ЦСКА одержал победы над «Сычуанем» (92:49) и «Гуандуном» (101:75).