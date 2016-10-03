Ринат Билялетдинов: Нужно было дать фол Кришито, но не наказывать его второй желтой

Заслуженный тренер России, бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о спорном эпизоде в матче «Зенит» - «Спартак, возникшем при счете 3:2 в пользу питерского клуба.

- Нужно было, наверное, дать фол и не наказывать Кришито второй желтой. Это был бы удовлетворительный результат для обеих сторон. В таком случае «Зенит» бы не забил гол в ответной атаке, - цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».

Напомним, матч 9-го тура чемпионата России на стадионе «Петровский» между «Зенитом» и «Спартаком» закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. После завершения матча многие игроки «Спартака» и официальные представители красно-белых выразили недовольство работой главного арбитра Сергея Иванова.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, москвичи днем ранее дома встретятся с «Ростовом».