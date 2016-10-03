Ринат Билялетдинов: Нужно было дать фол Кришито, но не наказывать его второй желтой
Заслуженный тренер России, бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о спорном эпизоде в матче «Зенит» - «Спартак, возникшем при счете 3:2 в пользу питерского клуба.
- Нужно было, наверное, дать фол и не наказывать Кришито второй желтой. Это был бы удовлетворительный результат для обеих сторон. В таком случае «Зенит» бы не забил гол в ответной атаке, - цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».
Напомним, матч 9-го тура чемпионата России на стадионе «Петровский» между «Зенитом» и «Спартаком» закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. После завершения матча многие игроки «Спартака» и официальные представители красно-белых выразили недовольство работой главного арбитра Сергея Иванова.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, москвичи днем ранее дома встретятся с «Ростовом».
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция