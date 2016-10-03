«Ювентус» постарается заполучить Витселя в январе или июне

«Ювентус» зимой предпримет еще одну попытку приобрести полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

- Мы обязаны следить за всеми игроками. У Витселя более простая ситуация, поскольку его контракт с нынешним клубом истекает. «Ювентус» постарается заполучить футболиста в январе или июне, - приводит слова генерального директора «Ювентуса» Джузеппе Маротты Football Italia.

Напомним, что летом Витселя хотел купить «Ювентус», но клуб не успел договориться с «Зенитом» до закрытия трансферного окна.

Как заявил генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов, сине-бело-голубые не стали продавать 27-летнего футболиста в «Ювентус» в летнее трансферное окно из-за отсутствия замены.



За петербургский клуб полузащитник выступает с сентября 2012 года, контракт Витселя с «Зенитом» истекает 30 июня 2017 года. В сезоне 2016/2017 27-летний футболист провел девять матчей в чемпионате России и забил один гол.