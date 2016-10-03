Майк Бэбкок: У «Торонто» будет другой уровень технической оснащенности по сравнению с прошлым годом

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок после выставочного матча с «Монреалем» (3:2 OT) оценил игру звена Остона Мэттьюза, который впервые сыграл за «кленовых листьев».

«Они слишком много играли в пас. Сегодня я увидел, что у нашей команды будет другой уровень технической оснащенности по сравнению с прошлым годом, но мы пока не знаем, как нам играть.

Мы очень часто играли по периметру, не вступали в борьбу, не хотели идти на ворота. Такое впечатление, что ребята решили, что им дают очки за технику владения клюшкой, а не за то, как они бросают или идут на пятачок», – приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Напомним, Мэттьюз был выбран «Торонто» под первым номером на драфте 2016 года. В сентябре 19-летний американец участвовал в Кубке мира в составе сборной молодых звезд Северной Америки.