Бернард Хопкинс: Уорду нужно обратить мощь Ковалева против него самого

Экс-чемпион мира в среднем и полутяжелом весах Бернард Хопкинс рассказал о том, что может помочь Андре Уорду победить Сергея Ковалева.

- Исход боя всецело зависит от того, как Уорд подготовится к нему физически и ментально. Когда он выступал в турнире Super Six (во втором среднем весе - Прим. ред.), то перебарывал соперников, затаскивал оппонентов и обращал против соперников их же мощь. Ему нужно вернуться к той форме.



С Ковалевым ему будет нелегко, так как последний сейчас на пике: побеждает, учится адаптироваться к различным стилям и напитывается полезными моментами от других здесь, в Штатах. Думаю, победит тот, кто сумеет отобрать у другого волю к победе. Это может быть как Андре Уорд, так и Сергей Ковалев, - рассказал Хопкинс.

Бой Ковалев - Уорд состоится 19 ноября в Лас-Вегасе. На кону в этом поединке будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF, принадлежащие российскому боксеру.

