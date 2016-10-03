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Гальперин будет претендовать на пост главного тренера сборной России по прыжкам в воду

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Двукратный призер Олимпийских игр Глеб Гальперин сообщил, что будет претендовать на пост главного тренера сборной России по прыжкам в воду.

- Я буду претендовать на этот пост, - сообщил Гальперин. - У меня была программа еще до того, как мы с таким результатом выступили на Олимпиаде. Я думаю, любому специалисту, кто в итоге возглавит сборную России в этот момент, будет непросто. Как мне кажется, без программы было бы неправильно идти на этот пост. У меня, повторюсь, она есть.

Гальперин является одним из вице-президентов Российской федерации прыжков в воду и президентом Спортивной федерации прыжков в воду города Москвы.

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