Дэйв Хэкстол: Проворов профессионально со всем справляется
Главный тренер «Филадельфии»
Дэйв Хэкстол после выставочного матча с «Бостоном» (3:4 Б) оценил игру
российского защитника Ильи Проворова.
«На данный момент он профессионально со всем справляется. Он очень по-деловому ко всему относится. Во всех ситуациях и сочетаниях он выглядел очень хорошо. Мне нравится его отношение к делу. Он хорошо подготовлен, оснащен технически и умеет все свои достоинства показывать на льду», – приводит слова Хэкстола официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Филадельфия» выбрала Проворова под общим седьмым номером на драфте 2015 года.
За два сезона в WHL 19-летний защитник набрал 134 (36+98) очка в 122 матчах за «Брэндон Уит Кингз».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически