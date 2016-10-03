Дэйв Хэкстол: Проворов профессионально со всем справляется

Главный тренер «Филадельфии» Дэйв Хэкстол после выставочного матча с «Бостоном» (3:4 Б) оценил игру российского защитника Ильи Проворова.

«На данный момент он профессионально со всем справляется. Он очень по-деловому ко всему относится. Во всех ситуациях и сочетаниях он выглядел очень хорошо. Мне нравится его отношение к делу. Он хорошо подготовлен, оснащен технически и умеет все свои достоинства показывать на льду», – приводит слова Хэкстола официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Филадельфия» выбрала Проворова под общим седьмым номером на драфте 2015 года.

За два сезона в WHL 19-летний защитник набрал 134 (36+98) очка в 122 матчах за «Брэндон Уит Кингз».