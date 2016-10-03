Шамиль Тарпищев: Мы не случайно победили в молодёжном Кубке Дэвиса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу сборной России в юниорском Кубке Дэвиса.

- Поздравляю наших юношей с победой, очень рад за них. Мы не случайно победили в молодёжном Кубке Дэвиса, наши юноши обыграли Канаду, обладателя Кубка. На протяжении 12 лет Россия держит первенство среди молодёжи. В Европе мы первые по комплексному зачёту. Есть проблемы в преемственности поколений и переходе от молодёжи ко взрослым. Если финансирование будет в порядке, то появится та системность, которая будет приносить плоды уже во взрослом теннисе, - цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, что воскресенье Россия завоевала юношеский Кубок Дэвиса, обыграв в финале предыдущего обладателя трофея Канаду со счетом 2-1. В первой игре Тимофей Скатов победил Никаисе Муамбу – 6:4, 6:1. Однако, во второй встрече Ален Авидзба уступил своему противнику – победителю юниорского «US Open» Феликсу Оже-Алиассимэ – 6:2, 3:6, 4:6. В решающем поединке этого матча Авидзба и Алексей Захаров обыграли Оже-Алиассимэ и Чих Чи Хуана – 6:2, 6:4.

