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Тайсон Фьюри: Я - величайший, и я завершаю карьеру

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Тайсон Фьюри: Я - величайший, и я завершаю карьеру

Чемпион мира по версиям WBA и WBO британец Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры. 

«Бокс – самая печальная вещь, к которой я когда-либо имел отношение. Это просто дерьмо. Я - величайший, и я завершаю свою карьеру. Идите все в одно место, хорошего дня», - написал 28-летний Фьюри в своем твиттере.

Тайсон Фьюри выиграл все 25 своих поединков на профессиональном ринге.

В последний раз он боксировал 28 ноября 2015 года. Тогда в Дюссельдорфе Фьюри единогласным решением судей победил Владимира Кличко. В октябре текущего боя должен был состояться их повторный поединок. Он был отложен на неопределенный срок после того как Тайсон пожаловался на депрессию. Позднее стало известно, что в сентябре Фьюри сдал положительную допинг-пробу на кокаин.


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