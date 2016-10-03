Тайсон Фьюри: Я - величайший, и я завершаю карьеру

Чемпион мира по версиям WBA и WBO британец Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры.

«Бокс – самая печальная вещь, к которой я когда-либо имел отношение. Это просто дерьмо. Я - величайший, и я завершаю свою карьеру. Идите все в одно место, хорошего дня», - написал 28-летний Фьюри в своем твиттере.

Boxing is the saddest thing I ever took part in, all a pile of shit, I'm the greatest, & I'm also retired, so go suck a dick, happy days.😀😀😀 — TYSONMONTANA (@Tyson_Fury) 3 октября 2016 г.

Тайсон Фьюри выиграл все 25 своих поединков на профессиональном ринге.

В последний раз он боксировал 28 ноября 2015 года. Тогда в Дюссельдорфе Фьюри единогласным решением судей победил Владимира Кличко. В октябре текущего боя должен был состояться их повторный поединок. Он был отложен на неопределенный срок после того как Тайсон пожаловался на депрессию. Позднее стало известно, что в сентябре Фьюри сдал положительную допинг-пробу на кокаин.





