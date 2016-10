Тайсон Фьюри: Я - величайший, и я завершаю карьеру

Чемпион мира по версиям WBA и WBO британец Тайсон Фьюри объявил о завершении спортивной карьеры.

«Бокс – самая печальная вещь, к которой я когда-либо имел отношение. Это просто дерьмо. Я - величайший, и я завершаю свою карьеру. Идите все в одно место, хорошего дня», - написал 28-летний Фьюри в своем твиттере.

Boxing is the saddest thing I ever took part in, all a pile of shit, I'm the greatest, & I'm also retired, so go suck a dick, happy days.😀😀😀