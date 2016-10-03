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Акинфеев отправился на обследование в Германию, у Головина травма бедра

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Голкиперы ЦСКА Игорь Акинфеев и Илья Помазун после матча девятого тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:2) отправились на обследование в Германию, сообщает официальный сайт клуба. Причины обследования не называются.

Также в матче с «Ростовом» повреждение мягких тканей левого бедра полузащитник Александр Головин.

Напомним, после девяти туров ЦСКА занимает третье место, набрав 18 очков.

Матч

Ростов - ЦСКА - 2:0 (0:0)

Голы

Гацкан 66 (1:0). Нобоа 90 (2:0).

Состав

Ростов: Джанаев, Терентьев, Гранат, Навас, Мевля, Нобоа, Калачёв (Препелицэ, 76), Гацкан, Байрамян (Киреев, 84), Полоз, Азмун (Эззатоллахи, 90)

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Щенников (Ионов, 68), Игнашевич, Миланов, Тошич (Страндберг, 82), Натхо, Ерёменко, Головин (Гордюшенко, 89), Траоре

Предупреждения:

Мевля, 39 - Тошич, 43; Игнашевич, 52

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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