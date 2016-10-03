Акинфеев отправился на обследование в Германию, у Головина травма бедра
Голкиперы ЦСКА Игорь
Акинфеев и Илья Помазун после матча девятого тура премьер-лиги с «Ростовом»
(0:2) отправились на обследование в Германию, сообщает официальный сайт клуба. Причины
обследования не называются.
Также в матче с «Ростовом» повреждение мягких тканей левого бедра полузащитник Александр Головин.
Напомним, после девяти туров ЦСКА занимает третье место, набрав 18 очков.
Матч
Голы
Гацкан 66 (1:0). Нобоа 90 (2:0).
Состав
Ростов: Джанаев, Терентьев, Гранат, Навас, Мевля, Нобоа, Калачёв (Препелицэ, 76), Гацкан, Байрамян (Киреев, 84), Полоз, Азмун (Эззатоллахи, 90)
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Щенников (Ионов, 68), Игнашевич, Миланов, Тошич (Страндберг, 82), Натхо, Ерёменко, Головин (Гордюшенко, 89), Траоре
Предупреждения:
Мевля, 39 - Тошич, 43; Игнашевич, 52
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция