Акинфеев отправился на обследование в Германию, у Головина травма бедра

Голкиперы ЦСКА Игорь Акинфеев и Илья Помазун после матча девятого тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:2) отправились на обследование в Германию, сообщает официальный сайт клуба. Причины обследования не называются.

Также в матче с «Ростовом» повреждение мягких тканей левого бедра полузащитник Александр Головин.

Напомним, после девяти туров ЦСКА занимает третье место, набрав 18 очков.