Илья Геркус: Руководство «Локомотива» полностью доверяет Юрию Семину

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил о том, что руководство клуба в ближайшее время не планирует смену главного тренера.

- В первый раз такое слышу. Олег Кононов — хороший специалист, но я неоднократно говорил, что руководство «Локомотива» полностью доверяет Юрию Семину, - заявил Геркус.

В данный момент «Локомотив» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

В девяти турах текущего сезона железнодорожники одержали только одну победу (над «Краснодаром со счетом 2:1).

26 августа на пост главного тренера «Локомотива» вернулся Юрий Семин.

