«Локомотив» рассматривает Кононова на смену Семину

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов претендует на пост главного тренера «Локомотива», сообщает «Чемпионат.com».

Нынешний главный тренер красно-зеленых Юрий Семин возглавил команду 26 августа.

В пяти матчах при Семине в премьер-лиге «Локомотив» одержал одну победу, потерпел три поражения и один раз сыграл вничью.

После девяти туров «Локомотив» занимает 13-е место.

Добавим, что «Краснодар» отправил Кононова в отставку после ничьей (0:0) с «Уфой» в шестом туре.