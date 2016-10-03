«Локомотив» рассматривает Кононова на смену Семину
Бывший главный тренер
«Краснодара» Олег Кононов претендует на пост главного тренера «Локомотива»,
сообщает «Чемпионат.com».
Нынешний главный тренер красно-зеленых Юрий Семин возглавил команду 26 августа.
В пяти матчах при Семине в премьер-лиге «Локомотив» одержал одну победу, потерпел три поражения и один раз сыграл вничью.
После девяти туров «Локомотив» занимает 13-е место.
Добавим, что «Краснодар» отправил Кононова в отставку после ничьей (0:0) с «Уфой» в шестом туре.
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