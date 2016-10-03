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Мостовой принял участие в тренировке «Спартака»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ХК «Спартак»Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой принял участие в утренней тренировке хоккейного «Спартака».

«Сегодня с нами тренировался звездный новичок – знаменитый нападающий по прозвищу «Царь»!», - говорится в сообщении официального твиттера столичного клуба.

Александр Мостовой дважды становился чемпионом СССР в составе московского «Спартака». Он защищал цвета красно-белых с 1987 по 1991 год.

ХК «Спартак» в данный момент занимает восьмую строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка в 14 матчах.

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