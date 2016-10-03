Мостовой принял участие в тренировке «Спартака»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой принял участие в утренней тренировке хоккейного «Спартака».
⚡️⚡️⚡️ Сегодня с нами тренировался звёздный новичок - знаменитый нападающий по прозвищу ЦАРЬ! Смотрите на @MatchTV. pic.twitter.com/L5YUqIMml6— HC Spartak Moscow (@spartak_hc) 3 октября 2016 г.
«Сегодня с нами тренировался звездный новичок – знаменитый нападающий по прозвищу «Царь»!», - говорится в сообщении официального твиттера столичного клуба.
Александр Мостовой дважды становился чемпионом СССР в составе московского «Спартака». Он защищал цвета красно-белых с 1987 по 1991 год.
ХК «Спартак» в данный момент занимает восьмую строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка в 14 матчах.
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