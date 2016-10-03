Хави Мартинес получил травму и не сыграет с Италией и Албанией
Как сообщает пресс-служба сборной Испании, полузащитник национальной команды Хави Мартинес не примет участия в ближайших играх.
Отмечается, что сегодня игрок мюнхенской «Баварии» прошел медицинское обследование, которое выявило у него повреждение бедра.
Напомним, 6 октября подопечные Хулена Лопетеги сыграют на выезде со сборной Италии в рамках отборочного турнира ЧМ-2018. Через три дня им предстоит провести игру с командой Албании.
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