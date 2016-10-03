Андрей Кобелев: В России есть команды, в чью сторону арбитры почти не ошибаются

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился своим мнением о судействе в чемпионате России по футболу.

- Каждый год мы много говорим о судействе. Судьи, как и футболисты с тренерами, ошибаются, но бывает, что ошибки четко проглядываются, и некоторые начинают этим манипулировать. Иногда создаётся впечатление, что люди трактуют один и тот же момент по-разному. Арбитры ошибаются во всех чемпионатах, но в России есть несколько команд, в чью сторону судьи практически не ошибаются.



Сейчас никто толком сказать не может, кто отвечает за судейство. РФС не отвечает, Премьер-Лига не отвечает, если в ответе один Валентин Иванов, то это неправильно. Должна быть система, в любом случае РФС должен нести ответственность. Если мы хотим все скинуть на Иванова, то, извините за каламбур, вместо него придет Петров или Сидоров, - заявил Кобелев.

Напомним, матч 9-го тура чемпионата России на стадионе «Петровский» между «Зенитом» и «Спартаком» закончился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.



После завершения матча многие игроки «Спартака» и официальные представители красно-белых выразили недовольство работой главного арбитра Сергея Иванова.