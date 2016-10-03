«Зенит» опубликовал видео спорных решений Иванова в матче со «Спартаком»
На официальной странице «Зенита» в Twitter появилось видео спорных судейских решений в матче 9-го тура РФПЛ с московским «Спартаком» (4:2).
Напомним, на встрече между командами работали арбитры во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.
После окончания игры председатель судейско-инспекторского комитета РФС Николай Левников сообщил, что Иванов получил за свою работу низкую оценку.
Дорожная: https://t.co/1XaAlMEJGB— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 3 октября 2016 г.
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