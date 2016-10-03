Олег Кваша: России как можно скорее нужно переходить на маленькие площадки
Бронзовый призер
Олимпийских игр Олег Кваша высказался за переход в России на площадки
заокеанских размеров.
«После просмотра Кубка мира мое мнение – России нужно переходить на маленькие площадки, и как можно быстрее.
Это развивает мышление игроков, хоккей более быстрый, телевизионная картинка более привлекательная. Это будет положительный шаг во всех направлениях», – приводит слова Кваши официальный сайт «Матч ТВ».
Напомним, Кваша играл в НХЛ за «Флориду», «Айлендерс» и «Финикс».
На Кубке мира сборная России вышла из группы со второго места и в полуфинале проиграла Канаде (3:5).
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