Олег Кваша: России как можно скорее нужно переходить на маленькие площадки

Бронзовый призер Олимпийских игр Олег Кваша высказался за переход в России на площадки заокеанских размеров.

«После просмотра Кубка мира мое мнение – России нужно переходить на маленькие площадки, и как можно быстрее.

Это развивает мышление игроков, хоккей более быстрый, телевизионная картинка более привлекательная. Это будет положительный шаг во всех направлениях», – приводит слова Кваши официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, Кваша играл в НХЛ за «Флориду», «Айлендерс» и «Финикс».

На Кубке мира сборная России вышла из группы со второго места и в полуфинале проиграла Канаде (3:5).