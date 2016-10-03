«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поборются за Крооса

Клубы из чемпионата Англии по-прежнему заинтересованы в услугах полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса.



Как сообщает Mundo Deportivo, на игрока сборной Германии претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Отмечается, что в «Реале» не собираются расставаться с футболистом и планируют продлить с футболистом контракт, который рассчитан до 2020 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола рассчитывал, что клуб сумеет приобрести Крооса минувшим летом, однако, испанский клуб отказался продавать своего полузащитника.

В нынешнем сезоне 26-летний немец провел на клубном уровне 9 матчей, забил один гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 55 млн евро.



