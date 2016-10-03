Сергей Кораблев: В российском футболе профессиональных судей практически нет
Генеральный директор «Анжи»
Сергей Кораблев высказался о квалификации российских арбитров.
«В России применялись разные варианты решения проблемы с судьями, но пока у нас не будет степени публичности и ответственности у судей за те или иные решения, то ничего с мертвой точки не сдвинется. А страдают от этого клубы, тренеры и руководство.
Если вы думаете, что в российском футболе много профессиональных и высококвалифицированных судей, то вы просто заблуждаетесь, их практически нет», – приводит ТАСС слова Кораблева.
Напомним, накануне много споров вызвали решения арбитра Сергея Иванова, обслуживающего матч девятого тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак».
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция