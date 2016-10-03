Сергей Кораблев: В российском футболе профессиональных судей практически нет

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев высказался о квалификации российских арбитров.

«В России применялись разные варианты решения проблемы с судьями, но пока у нас не будет степени публичности и ответственности у судей за те или иные решения, то ничего с мертвой точки не сдвинется. А страдают от этого клубы, тренеры и руководство.

Если вы думаете, что в российском футболе много профессиональных и высококвалифицированных судей, то вы просто заблуждаетесь, их практически нет», – приводит ТАСС слова Кораблева.

Напомним, накануне много споров вызвали решения арбитра Сергея Иванова, обслуживающего матч девятого тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак».