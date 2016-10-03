Беленов заменит Акинфеева в сборной России

Голкипер «Анжи» Александр Беленов вызван в сборную России на товарищеский матч с Коста-Рикой. Он заменит в составе команды вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который отправился на медобследование в Германию.

Таким образом, полный список игроков, которые будут готовиться к матчу под руководством главного тренера сборной России Станислава Черчесова, выглядит следующим образом.

Сборная России:

вратари: Александр Беленов («Анжи»), Сослан Джанаев («Ростов»), Станислав Крицюк («Краснодар»);

защитники: Василий Березуцкий, Георгий Щенников (оба - ЦСКА Москва), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Локомотив»);

полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Ерохин («Ростов»), Роман Зобнин («Спартак»), Магомед Оздоев («Рубин»), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»);

нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Кирилл Панченко («Динамо»), Дмитрий Полоз («Ростов»).

Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитник Виктор Васин («Уфа») и полузащитник Павел Могилевец («Зенит»).

Матч Россия – Коста-Рика пройдет 9 октября на новом стадионе «Краснодара». Начало – 16:00 (мск).