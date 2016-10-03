Валерий Газзаев: Сейчас наши судьи зачастую ломают целые матчи
Бывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал работу российских арбитров.
- Тот факт,
что наших судей так долго не приглашали работать на чемпионаты мира и Европы, –
показатель низкого уровня их квалификации. Главная проблема заключается в
манере судейства в России. Классный арбитр должен незаметно контролировать
игру. Тогда он будет отвечать высоким требованиям хорошего чемпионата.
Сейчас наши судьи не просто вмешиваются, а зачастую ломают целые матчи. Иногда одна такая ошибка влияет не только на исход встречи, но и на целые турниры. Такого быть не должно. Это не говоря уже о том, как портится внешняя составляющая матчей РФПЛ. Постоянные свистки и остановки портят зрелище, ломают ритм и темп игры. Футболисты после каждого единоборства, вместо того чтобы продолжить борьбу в эпизоде, останавливаются и смотрят на судью в ожидании свистка. В итоге вместо удовольствия от футбольного спектакля мы получаем неполноценные рваные впечатления от просмотра российского футбола, - рассказал Газзаев в интервью «Чемпионату».
Напомним, что в воскресенье после окончания матча «Зенит» - «Спартак» многие игроки «Спартака» и официальные представители красно-белых выразили недовольство работой главного арбитра Сергея Иванова.
Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице идут на втором месте с 19 очками, команда Массимо Карреры, несмотря на поражение, осталась на первой строчке с таким же количеством очков.
Следующий матч «Зенит» проведет 16 октября против «Урала» на выезде, москвичи днем ранее дома встретятся с «Ростовом».
Матч
Голы
Кришито 20 (1:0 - пен.). Боккетти 28 (1:1). Дзюба 33 (2:1). Зе Луиш 37 (2:2). Витсель 61 (3:2). Жулиано 87 (4:2 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Кришито, Жирков (Ломбертс, 88), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Мак (Юсупов, 76), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Спартак: Ребров, Кутепов, Боккетти, Ещенко, Маурисио, Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Ананидзе, 70), Фернандо, Зе Луиш
Предупреждения:
Кришито, 31; Дзюба, 34; Нету, 90 - Зе Луиш, 31; Глушаков, 48; Боккетти, 54; Ещенко, 86
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция