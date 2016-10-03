Льорис и Алдервейрелд продлят контракты с «Тоттенхэмом»
Как сообщает Daily Mirror, «Тоттенхэм» планирует в ближайшее время продлить трудовые соглашения с двумя игроками основного состава.
Согласно информации источника, в этот список вошли два футболиста: голкипер Уго Льорис и защитник Тоби Алдервейрелд.
Ранее лондонский клуб продлил контракты с Деле Алли, Данни Роузом, Эриком Дайером, Кристианом Эриксеном и Кайлом Уокером.
Отметим, что нынешнее соглашение Льориса с командой рассчитано до 2019 года, а Алдервейрелда – до 2020.
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