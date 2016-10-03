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Китайская команда TyLoo по CS:GO пробилась в финальную часть WESG

Дмитрий Галкин
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Коллектив TyLoo одержал победу в китайских отборочных к World Electronic Sports Games по Counter-Strike: Global Offensive.

В финале квалификаций TyLoo победили команду VG.CyberZen со счетом 2:0, тем самым заработав 15 000 долларов и путевку в финальную часть WESG. Команды, занявшие 1 и 2 место, а именно VG.CyberZen и FIVE поедут на региональные квалификации к турниру.

Принять участие на турнире World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны. Основная часть турнира назначена на декабрь в городе Шанхай, Китай. Призовой фонд LAN-финала по CS:GO составит 1 500 000 долларов.

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