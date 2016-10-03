Сборная Коста-Рики с Кейлором Навасом прилетела в Краснодар
Сборная Коста-Рики
прибыла в Краснодар, где 9 октября проведет товарищеский матч со сборной
России.
Тренерский штаб команды во главе с Оскаром Рамиресом взял в Россию 23 футболистов.
Сборная Коста-Рики:
вратари: Эстебан Альварадо («Трабзонспор», Турция), Кейлор Навас («Реал» Испания), Патрик Пембертон («Алахуэленсе»);
защитники: Джонни Акоста («Эредиано»), Джанкарло Гонсалес («Палермо», Италия), Оскар Дуарте («Эспаньол», Испания), Франсиско Кальво («Саприсса»), Рональд Матаррита («Нью-Йорк Сити», США), Брайан Овьедо («Эвертон», Англия), Джамир Ордейн («Сантос де Гуапилес»), Хосе Сальватерра («Алахуэленсе»), Кендалл Уостон («Ванкувер Уайткэпс», Канада);
полузащитники: Рэндалл Асофейфа («Эредиано»), Кристиан Боланьос («Ванкувер Уайткэпс», Канада), Сельсо Борхес («Депортиво», Испания), Давид Гусман («Саприсса»), Хоэль Кэмпбелл, Брайан Руис (оба – «Спортинг», Португалия), Ельцин Техеда («Лозанна», Швейцария), Родни Уоллас («Ресифе», Бразилия);
нападающие: Йохан Венегас («Монреаль Импакт», Канада), Ендрик Руис («Эредиано»), Маркос Уренья («Брондбю», Дания»).
Матч Россия – Коста-Рика пройдет 9 октября на новом стадионе «Краснодара». Начало – 16:00 (мск).