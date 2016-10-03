Бибрас Натхо: Игра с «Ростовом» шла до первой ошибки и ЦСКА допустил ее первым

Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо дал комментарий после поражения столичного клуба от «Ростова» в матче 9-го тура РФПЛ (0:2).



«Мы играли так, как обсуждалось на установке и на предматчевой теории. Старались соблюдать установку на игру, но, к сожалению, пропустили две контратаки. Наш соперник очень силен в контратаках. В ситуации с первым голом просто не смогли перекрыть пространство и позволили им забить. Что касается второго гола, мы пошли отыгрываться, всей командой ушли вперёд и получили встречную контратаку. Обидно, но мы старались играть на победу. Игра шла до ошибки, к сожалению, мы первыми её допустили.



Не хватило ли Вернблума и Дзагоева? Неважно, кто играет в стартовом составе, ведь у ЦСКА больше чем 11 футболистов. Все игроки качественные, обладают высоким уровнем мастерства. Отсутствие Понтуса и Алана мы компенсировали. К сожалению, добиться результата не получилось, но мы прикладывали все силы», – приводит слова футболиста официальный сайт ЦСКА.



