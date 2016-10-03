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Владимир Хашиг: На матче Россия – Коста-Рика ожидается аншлаг

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг обратился к болельщикам перед товарищеским матчем Россия – Коста-Рика, который станет первым на новом стадионе клуба.

«Хочу обратиться к болельщикам и пригласить их на встречу сборных России и Коста-Рики. Мы будем очень рады видеть вас на трибунах, но прошу вас прийти в день игры на стадион пораньше, хотя бы за час до ее начала. Это будет первый матч на новой футбольной арене, ожидается аншлаг, и мы не хотели бы, чтобы в связи с этим болельщики испытали бы какие-либо неудобства при проходе на стадион. Со своей стороны мы обещаем приложить максимум усилий для того, чтобы пришедшим на футбол людям было максимально комфортно и уютно, но прошу отнестись к моей просьбе с пониманием и приехать на стадион заблаговременно.

Мы не планируем каких-то торжеств по поводу открытия нашего нового стадиона. О том, что 9 октября нам предстоит принять матч сборной России, мы узнали относительно недавно, и все свои усилия, всю энергию сосредоточили на том, чтобы достойно подготовить стадион к этой важной игре. Ждем всех вас в гости на нашем стадионе!», – приводит слова Хашига официальный сайт «Краснодара».

Матч Россия – Коста-Рика пройдет 9 октября. Начало – 16:00 (мск).

Добавим, что вместимость стадиона составит 33 тысячи зрителей.

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