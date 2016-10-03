Исполнительный директор «Луча-Энергия»: Кардинальные решения будем принимать зимой

Исполнительный директор «Луча-Энергия» Александр Голубчиков не исключил возможности того, что Владивостокский клуб может сняться с чемпионата Футбольной национальной лиги.

- Ситуация непростая, глобально мало что изменилось, - сказал Голубчиков по телефону. - Клуб ищет возможности привлечь деньги. Надо как-то доживать до зимы, а потом принимать кардинальное решение. Рассматриваем ли возможность снятия с чемпионата ФНЛ? Надеюсь, этого не случится, но вероятность такая всегда есть. – цитирует Голубчикова «Р-Спорт».

Напомним, что 20 сентября игроки «Луча» отказались выходить на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Футболисты собирались бойкотировать матч 14-го тура ФНЛ с московским «Спартаком-2». Но игра все-таки состоялась. 22 сентября футбольному клубу «Луч-Энергия» было перечислено порядка 30 миллионов рублей из бюджета Приморского края на погашение задолженностей перед сотрудниками и футболистами.