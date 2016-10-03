Сборная России отправится в Краснодар во вторник

Стал известен график подготовки сборной России к товарищескому матчу с Коста-Рикой.

Команда отправится в Краснодар во вторник и в этот же день проведет первую тренировку на поле академии ФК «Краснодар».

Там же команда Станислава Черчесова будет тренироваться в среду, четверг и пятницу. На субботу запланирована предыгровая тренировка на новом стадионе «Краснодара», где в воскресенье и пройдет матч. Начало игры – 16:00 (мск).

Состав сборной России:

вратари: Александр Беленов («Анжи»), Сослан Джанаев («Ростов»), Станислав Крицюк («Краснодар»);



защитники: Василий Березуцкий, Георгий Щенников (оба - ЦСКА Москва), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Илья Кутепов («Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Терек»), Роман Шишкин («Локомотив»);

полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Ерохин («Ростов»), Роман Зобнин («Спартак»), Магомед Оздоев («Рубин»), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – «Локомотив»), Олег Шатов («Зенит»);

нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Максим Канунников («Рубин»), Кирилл Панченко («Динамо»), Дмитрий Полоз («Ростов»).