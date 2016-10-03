Президент ФНЛ: После моего визита во Владивосток футболисты получили зарплату

Президент ФНЛ Игорь Ефремов подтвердил сложность ситуации в «Луч-Энергии» и заявил, что после его пятидневного визита во Владивосток дальневосточные футболисты получили зарплату.

- Ситуация во Владивостоке сложная. Я провел там неделю, и после моего приезда людям заплатили приличную зарплату. Знаю, что руководители регионов совместно со всеми предпринимают меры для того, чтобы клуб существовал. Поэтому, чем вызвано заявление Александра (Голубчикова, исполнительного директора), я не в курсе. С учетом того, что там (во Владивостоке) позднее время, я просто еще с ним не разговаривал», — сказал Ефремов в интервью телеканалу «360».

Напомним, что исполнительный директор «Луча-Энергия» Александр Голубчиков не исключил возможности того, что Владивостокский клуб может сняться с чемпионата Футбольной национальной лиги, но кардинальные решения будут приниматься зимой.

Отметим, что 20 сентября игроки «Луча» отказались выходить на тренировки из-за несвоевременной выплаты заработной платы. Футболисты собирались бойкотировать матч 14-го тура ФНЛ с московским «Спартаком-2». Но игра все-таки состоялась. 22 сентября футбольному клубу «Луч-Энергия» было перечислено порядка 30 миллионов рублей из бюджета Приморского края на погашение задолженностей перед сотрудниками и футболистами.