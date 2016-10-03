Ракитич из-за травмы не поможет сборной Хорватии в матчах с Косово и Финляндией
Как сообщает AS, полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не сможет помочь сборной Хорватии в матчах квалификации ЧМ-2018 с командами Косово (6 октября) и Финляндией (9 октября).
Согласно информации источника, 28-летний игрок получил травму ахиллова сухожилия. Отмечается, что его место в национальной команде займет футболист загребского «Динамо» Домагой Антолич.
Добавим, что Ракитич пропустил игру «Барселоны» в чемпионате Испании с «Сельтой», которую каталонский клуб проиграл со счетом 3:4.
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